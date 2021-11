Caltanissetta: “Calci e schiaffi… solo al pallone”, Equo Sport contro la violenza sulle donne

Giovedì 25 novembre 2021, Equo Sport scende in campo per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne attraverso un evento intitolato “Calci e schiaffi… solo al pallone”.

Maschi e femmine giocheranno insieme, simboleggiando l’unione che vuole contrastare la violenza sulle donne.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Cooperativa Sociale Etnos, LND Comitato Sicilia, Federazione Italiana Pallacanestro, Sport Club Nissa 1962, Nissa Rugby, A.S.D. INVICTA Basket 1979, Panathlon Club di Caltanissetta, g&g Italia.

Si svolgeranno tre diversi appuntamenti aperti al pubblico:

Una Partita di Basket al Palacannizzaro alle 16:00

Una Partita di Rugby al Palmintelli, alle 18:00

Una Partita di Calcio al Palmintelli, alle 18:00

Equo Sport Caltanissetta è un progetto culturale e sociale che promuove lo sport come strumento di inclusione e di integrazione, affinché si possano offrire eque opportunità di partecipazione nell’ambito sportivo a soggetti di qualunque status sociale, economico, politico ed etnico, mediante un processo di fidelizzazione volto a creare rete e relazioni che possano diventare mezzo di cambiamento e un nuovo modello di Economia Civile.

“Simbolicamente abbiamo voluto riprendere delle terminologie e delle gestualità che si ritrovano, con una finalità e intenzioni totalmente opposte, sia nel mondo dello sport sia in quello della violenza – hanno spiegato gli organizzatori -. Il calcio o lo schiaffo, che l’uomo maltrattante rivolge alla donna, invece può essere indirizzato alla palla da far entrare in porta o nel cesto del canestro”.

Con questa iniziativa, invece, si vogliono trasferire i valori sani e virtuosi dello sport nelle relezioni tra le persone.

Equo Sport si inserisce all’interno del progetto SAI Sistema Accoglienza Integrazione, promosso dal Ministero dell’Interno e gestito dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Inoltre, in piazza Falcone Borsellino, verrà allestito uno stand che accoglierà i prodotti di Fattoria Rosanna, dove, oltremodo, sarà possibile sostare e acconsentire a lasciarsi disegnare, con il rossetto, un segno sotto l’occhio per dire no alla violenza sulle donne.

Si raccomanda l’uso obbligatorio di mascherina e di mantenere la distanza sociale anti-Covid.