Tragedia in Calabria, 4 morti nella cisterna del mosto: padre, figlio e due fratelli

Sono due fratelli e un padre e un figlio le vittime della tragedia verificatasi in localita’ San Miceli di Paola (Cs), decedute all’interno di un locale adibito a Lalmento. Le vittime si potrebbero calate nel tino per recuperare uno di loro che si era sentito male a causa delle esalazioni fermentazioni alla fermentazione del vino. Si tratta dei fratelli Valerio e Giacomo Scofano e di Santino e Massimo Carnevale, rispettivamente padre e figlio. I quattro sono comunque legati da parentele e affinita’. Intorno al luogo della tragedia si sono radunati parenti e amici accorsi non hanno appena accaduto dell’accaduto. I corpi non sono stati ancora recuperati

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre al sostituto procuratore di turno della Procura di Paola.

Sul posto sono intervenute quadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, e dei distaccamenti di Paola e Rende. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato, all’interno di un magazzino privato adibito a locale per la produzione di vino, quattro persone decedute ed una donna priva di conoscenza.

Quest’ultima e’ stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera. Tre delle vittime erano all’interno della vasca di fermentazione dell’uva macinata, mentre la quarta vittima era in prossimita’ della vasca di raccolta del mosto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paola per gli adempimenti di competenza, ambulanze 118 e due elisoccorso.