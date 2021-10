Sicilia: 5 mila euro di bonus a chi partorisce nelle isole minori

Nelle isole minori della Sicilia i punti nascita sono ancora chiusi ma il bonus della Regione destinato alla partorienti passada tremila a cinquemila euro, secondo quanto annunciato dal deputato regionale Carmelo Pullara che presiede la Commissione preposta.

“Il testo della legge – spiega Pullara – precisa che per l’esercizio 2021 e’ autorizzata la spesa di 5 mila euro per le partorenti aventi diritto, e in sede di audizione e’ stato comunicato che, avendo effettuato l’iscrizione delle somme in bilancio, il decreto attuativo, gia’ alla firma dell’assessore, sara’ pubblicato sulla Gurs nella prima data utile.

Pertanto a breve le somme saranno disponibili per il sostegno alle donne partorienti delle isole minori”.