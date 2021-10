Covid, Scalfarotto: “Diritto a manifestare va garantito ma no alla violenza”

“Stringeremo ancora le regole. E’ chiaro che una manifestazione ferma è più semplice da gestire, soprattutto quando ci sono migliaia di persone che si dividono in molti rivoli ed è più difficile da controllare”.

Lo afferma il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto a ‘Skytg24’ dopo i disordini alla manifestazione no green pass a Roma e rispondendo a una domanda su una possibile stretta in arrivo per le regole dei cortei.

Scalfarotto ha sottolineato che “il diritto a manifestare deve essere garantito, questo non significa che chi manifesta possa farlo in modo violento” e ha aggiunto che la “polizia deve avere un’atteggiamento attento, garantista, professionale ma di questo non bisogna approfittare”.