Covid. Fondazione Gimbe: “Dal 22 al 28 settembre nuovi casi -19,2%, ricoveri – 13,2%, terapie intensive – 11%”.

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE, nella settimana 22-28 settembre, conferma tutti i numeri in calo: -19,2% nuovi casi, -13,2% ricoveri ordinari e -11% terapie intensive. Sul fronte della campagna vaccinale in lieve aumento le somministrazioni (+4,1%) e crescono i nuovi vaccinati (+19,8%). Partita la somministrazione della terza dose agli immunodepressi: copertura nazionale al 5,7%, ma con notevoli differenze tra regioni.

Si mantiene molto elevata l’efficacia vaccinale: riduzione decessi e terapie intensive oltre il 95% e ricoveri in area medica al 92,7%. Estensione obbligo di green pass: boom di tamponi antigenici (+57,7% in un mese), mentre sul fronte dei nuovi vaccinati occorre attendere il 15 ottobre, con l’estensione ai lavoratori, per la prova del nove.