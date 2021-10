Caltanissetta, vaccini di prossimità: camper, sabato al mercatino e domenica a Santa Barbara

CALTANISSETTA – Prosegue incessante l’attività di vaccinazione itineranti. Sabato 2 ottobre dalle ore 08.00 alle ore 13.00 il personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale sarà presente con il camper della Croce Rossa Italiana presso il mercato del sabato in via Ferdinando I, e domenica 3 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 nei pressi della chiesa al villaggio Santa Barbara al fine di agevolare la popolazione residente in tale località vista la notevole distanza con il centro vaccinale del CEFPAS.

Le operazioni di vaccinazione sono coordinate del Dott. Benedetto Trobia responsabile covid area nord per l’ASP di Caltanissetta e dal Presidente della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta Nicolò Piave, che fornisce la necessaria logistica per l’espletamento dei vaccini.