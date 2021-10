Amministrative, Seggi aperti a San Cataldo e Vallelunga

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Sicilia e Sardegna per le elezioni comunali. In Provincia di Caltanissetta si voterà a San Cataldo e Vallelunga Pratameno.

Nei 42 Comuni siciliani si votera’ fino alle 14.

Ieri i seggi erano stati aperti dalle 7 alle 22. Subito dopo la chiusura delle urne comincera’ lo spoglio.

L’affluenza ieri sera e’ stata del 44,1%.

Gli eventuali ballottaggi, nei 13 centri dove si vota con il sistema proporzionale, sono previsti il 24 e 25 ottobre.

Nei 98 Comuni della Sardegna si vota sino alle 15, poi iniziera’ lo spoglio delle schede.

Anche qui, previsto il turno di ballottaggio domenica 24 e lunedi’ 25 ottobre nei tre Comuni con piu’ di 15 mila abitanti: Olbia, Carbonia e Capoterra, ma nella citta’ gallurese i candidati a sindaco sono due e dunque gia’ da questa sera si conoscera’ il nome del vincitore. L’affluenza ieri sera e’ stata del 45,43%.

A San Cataldo le liste sono:

Per Scarantino Giuseppe

LE SPIGHE

Per Luigi Cuba

DEMOCRAZIA CRISTIANA

FORZA ITALIA BERLUSCONI

Per Claudio Vassallo

VASSALLO SINDACO DI SAN CATALDO

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA

TRADIZIONE E FUTURO VASSALLO SINDACO

Per Gioacchino Comparato

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO DEMOCRATICO

Per Michele Maria Intilla

SICILIA NUOVA

SCRUSCIO

Per Valerio Ferrara

LA NOSTRA SAN CATALDO – FERRARA SINDACO

Per Giampiero Modaffari

AMIAMO SAN CATALDO CON LUIGI NOCERA

RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ – COLLETTIVO LETIZIA – SINDACO MODAFFARI

A Vallelunga Pratameno le liste sono:

Per Samanda Ministeri

VALLELUNGA DOMANI MINISTERI SINDACO

Per Liborio Ognibene

PROGETTO VALLELUNGA

Per Giuseppe Montesano

SI AMO VALLELUNGA MONTESANO SINDACO