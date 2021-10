Amministrative in Sardegna: niente quorum in 3 paesi e arriva il Commissario

C’e’ anche Orosei, centro costiero del Nuorese noto per le sue spiagge, tra i 98 Comuni sardi chiamati al voto dove non e’ stato raggiunto il quorum del 40% degli aventi diritto nella tornata elettorale di domenica 10 e lunedi’ 11 ottobre. L’affluenza si e’ fermata infatto al 38,4%.

Niente quorum nemmeno a Cuglieri, Comune dell’Oristanese balzato alle cronache per gli incendi che a fine luglio hanno devastato il Montiferru, e Nurcei, sempre in provincia di Oristano: sono andati alle urne rispettivamente il 39,7% e il 28,3% dei votanti.

In questi tre Comuni sara’ nominato un commissario straordinario che guidera’ l’amministrazione sino alle prossime elezioni.

Verso il commissariamento anche altri quattro paesi nei quali non erano state presentate liste: Gonnoscodina, Seneghe e Zerfaliu, in provincia di Oristano, e Sorgono in provincia di Nuoro.

Nel frattempo, sono gia’ stati eletti 32 sindaci nei 35 Comuni dove e’ stata presentata una sola lista.