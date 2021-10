Amministrative, Cancelleri: “Avviso di sfratto per Musumeci, duro colpo al Centrodestra”

“Risultati entusiasmanti per il M5S in Sicilia” esulta Giancarlo Cancelleri, protagonista della campagna elettorale di queste amministrative in Sicilia.

“Ad Alcamo, Favara e Caltagirone si va verso vittoria al primo turno. San Cataldo e Lentini al ballottaggio.​

Questo dimostra la grande capacità di fare sinergia sui territori e rafforzare passo dopo passo l’asse innanzitutto con il Pd e con altre forze di sinistra e civiche” continua Cancelleri.

“Caltagirone è l’avviso di sfratto al Governo Musumeci perché dimostra che la coalizione del M5S-PD e forze di sinistra battono il centro destra anche se unito” conclude.