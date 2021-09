Vallelunga, festa Madonna di Loreto. Messa all’aperto, concerto bandistico e spettacolo piro musicale in piazza

VALLELUNGA PRATAMENO – Ultima domenica quella del 26 settembre 2021, in cui si sono conclusi i festeggiamenti patronali in onore di Maria SS. di Loreto, preceduti dal settenario con celebrazioni serali, a partire dal lunedì 20 settembre, con la partecipazione ed animazione dei gruppi annessi alla Parrocchia, retta dal nuovo arciprete parroco don Alfonso Incardona. E così nel corso del settenario si sono alternati il gruppo di Preghiera Padre Pio, Rinnovamento dello Spirito, gruppo di Preghiera Santa Rita, Fraternita Laica di San Domenico, Cammino Neocatecumenale, Confraternite e Comitato dei festeggiamenti Religiosi. Va sottolineato che la vigilia delle festa è stata caratterizzata dal canto dei Vespri solenni e, a mezzanotte, dal suono festoso delle campane come annuncio della festa. Il tradizionale giorno della festa, a mezzogiorno, c’è stata la supplica a Maria SS. di Loreto. La celebrazione della messa solenne serale, all’aperto, presieduta dall’Arciprete don Alfonso Incardona, ha registrato la presenza delle autorità civili e militari e della Polizia Municipale. Erano presenti il Commissario straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno la dottoressa Concettina Nicosia ed alcuni sindaci dei paesi viciniori. Ha animato le liturgie il coro parrocchiale. Per il secondo anno consecutivo, perdurando la pandemia, non c’è stata la processione del simulacro della Madonna per le vie del paese, ma la presenza della Banda musicale e lo spettacolo piro musicale in Piazza Umberto 1°, patrocinati dal Comune di Vallelunga Pratameno, hanno fatto da cornice alla Festa che in tanti hanno apprezzato.