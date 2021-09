Sicilia. Muore autotrasportatore a Capaci, travolto dal suo stesso mezzo

Un camionista, Giuseppe Costantino, 52 anni di Palermo, è morto a Capaci, travolto dallo stesso mezzo che stava utilizzando. L’autotrasportatore si trovava in via Renato Guttuso ed aveva finito le operazioni di carico e scarico della merce. E’ andato dietro al mezzo per alcune verifiche. Il camion si è messo in movimento e lo ha travolto, uccidendolo.

Indagini dei carabinieri

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini che stanno cercando di ricostruire quanto successo per accertare eventuali responsabilità.

Disposta l’autopsia

E' stata disposta l'autopsia sul corpo di Giuseppe Costantino camionista palermitano di 52 anni che è stato schiacciato questa mattina dalle ruote del suo stesso Tir in via Renato Guttuso a Capaci (Pa). Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Carini.

Secondo una prima ricostruzione il camionista è sceso dalla cabina del mezzo indossando i guanti e stava facendo dei controlli nella zona delle ruote quando il mezzo è andato indietro travolgendolo e non lasciandogli scampo.