Santa Caterina. Al Villa Hermosa Festival cresce l’attesa per lo spettacolo di Giorgio Colangeli.

SANTA CATERINA. Continua con successo la programmazione del Villa Hermosa Festival, la kermesse che, alla sua prima edizione, ha inserito nel vasto cartellone spettacoli di stand up comedy, musica, lirica e prosa. Tantissimi i nomi che sono stati già applauditi, da Marco Morandi a Luca Ravenna, passando per la giovane artista Gaia. Tutti spettacoli che hanno registrato sold out e consensi dal parte del pubblico.

Grande attesa per il 15 settembre alle ore 21.00 per il Davide di Donatello, Giorgio Colangeli. Un grande evento dedicato alla poesia con un imperdibile omaggio a Dante nell’anno degli eventi a Lui dedicati. Un viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso, alcuni dei canti della Divina Commedia saranno recitati a memoria dall’attore, reduce dal red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con Centoundici. “Uno spettacolo che non poteva mancare, in occasione del settecentenario, una serata che vuole farci riscoprire, senza il retaggio scolastico, la grandiosità del poema dantesco” afferma il direttore artistico Giancarlo Nicoletti. Ad accompagnare l’attore la musica dal vivo di Massimo di Forti.