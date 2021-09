San Cataldo. Elezioni, orgoglio e soddisfazione del PD per le designazioni di Andaloro e Guttilla nella Giunta Comparato.

SAN CATALDO. “Non possiamo nascondere orgoglio e soddisfazione per le due designazioni del nostro candidato sindaco, Gioacchino Comparato. Marco Andaloro, designato assessore. Giovane, competente, ex consigliere, da sempre attivo per San Cataldo ma anche per la provincia di Caltanissetta, direttore contabile al comune di Misterbianco.Tutto ciò, unito al suo percorso all’interno dei GD e la sua carica di vice segretario PD, lo rende figura ideale per questo importantissimo ruolo. Marianna Guttilla, ex consigliere comunale, negli anni si è fatta conoscere dalla cittadinanza per le sue battaglie e per la sua concretezza”.

Così il Pd di San Cataldo. “Abbiamo fortemente voluto una donna per questo ruolo di Vice Sindaco – prosegue – per dimostrare che, nei partiti in cui il lavoro è strutturato e presente giorno dopo giorno, le donne forti e capaci ci sono e il loro impegno viene riconosciuto. La scelta non poteva che ricadere su loro due. Con il sostegno di tutto il Partito Democratico, il loro sarà un contributo fattivo e rilevante. Il tempo dei giovani è adesso”.