SAN CATALDO. Da domani, 16 settembre, è possibile presentare la domanda per scrutatori alle prossime elezioni comunali. Il modello per la presentazione della domanda per essere inseriti nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore è infatti disponibile.

La domanda si deve presentare dal 16 al 21 Settembre. E’ possibile scaricare la domanda al seguente link https://www.comune.san-cataldo.cl.it/wp-content/plugins/allegati-rev2/includes/download.php?id=5032.