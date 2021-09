SAN CATALDO. La curva del contagio nelle ultime ore a San Cataldo segna un ulteriore calo. A fronte di un caso di positività, infatti, si sono registrate due guarigioni.

Pertanto, alla luce dei dati dell’Asp le persone attualmente positive sono 32, di cui 31 in quarantena domiciliare e una ricoverata in malattie infettive. Non si registra invece alcun ricovero in terapia intensiva.