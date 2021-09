San Cataldo. Comparato: “La presenza dell’on. Barbagallo conferma l’impegno del Pd in questa campagna elettorale insieme ai 5 Stelle”.

SAN CATALDO. “La presenza a San Cataldo dell’onorevole Barbagallo, è un’ulteriore conferma dell’impegno del Partito democratico in questa campagna elettorale insieme ai 5 Stelle. Abbiamo costruito una compagine seria e coerente, con la quale vogliamo contribuire alla rinascita della nostra città”. Così, il candidato sindaco Gioacchino Comparato, ieri sera, durante l’incontro con il segretario regionale del PD Sicilia.

“L’intesa tra PD e Movimento 5 Stelle va avanti ed è parte di un percorso in vista anche delle prossime elezioni regionali. Ma è anche un passaggio necessario per l’impegno a sostegno dei comuni, sempre più trascurati dal governo regionale”. È intervenuto così, il segretario regionale del PD Sicilia, ieri sera nel corso della presentazione della lista dei candidati Pd al consiglio comunale di San Cataldo. Comune in cui i Dem e il Movimento 5 Stelle sostengono il candidato sindaco, Gioacchino Comparato. Presenti, inoltre, all’incontro oltre ai candidati al consiglio comunale della lista Pd, la designata vicesindaca Marianna Guttilla, il designato assessore Marco Andaloro, il segretario comunale del PD Martina Riggi e il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.

“In un momento così difficile l’impegno del Partito Democratico – ha aggiunto Barbagallo – è quello di stare vicino ai nostri amministratori, ai nostri sindaci, con azioni concrete come ad esempio le 2800 nuove assunzioni che sono state fatte grazie a Giuseppe Provenzano, per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione. Ma la nostra attenzione, in questa tornata di elezioni amministrative, è volta anche al mantenimento e al potenziamento dei presidi ospedalieri, fondamentali per fornire cure e servizi sul territorio; alla cura dell’ambiente e alla prevenzione degli incendi che ancora una volta, quest’estate, hanno flagellato l’Isola. Infine, – ha proseguito – sosteniamo i nostri amministratori, e questo deve essere anche un tema della campagna elettorale dei candidati a San Cataldo, così come in tutti gli altri comuni al voto, ovvero la disastrosa gestione del sistema rifiuti da parte del governo Musumeci che costringe i comuni a salti mortali per fornire un servizio decente, salvo poi, per incapacità politiche dovute ad un Piano rifiuti assolutamente inadeguato, innescare – ha concluso – una emergenza continua in gran parte degli enti locali siciliani”.

È intervenuto anche Marco Andaloro, consigliere comunale uscente e assessore designato dal candidato Comparato. “Il percorso intrapreso dal Partito democratico a San Cataldo – dice Andaloro – è frutto di un importante lavoro condiviso con organismi provinciali e regionali. Sulla nostra città vogliamo scommettere su una nuova idea di cambiamento. Vogliamo puntare sui giovani, sulle competenze, proponendo un’alleanza che parta dal territorio, insieme ai 5 Stelle, perché per cambiare la nostra terra abbiamo bisogno di un centrosinistra forte in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini”.

E infine Martina Riggi, segretario comunale del PD San Cataldo: “Il voto è alle porte e noi, insieme al M5S, abbiamo lavorato e costruito una squadra di rilievo che ha tutte le carte in regola per raggiungere un buon risultato. La presenza del segretario regionale del PD qui a San Cataldo ha avuto un valore importante, ribadisce che il partito democratico c’è, fa rete sul territorio, è credibile e può incidere positivamente. È un segnale per tutti, militanti, elettori, simpatizzanti, spendiamoci per la nostra città perché il cambiamento è possibile. Il mio in bocca al lupo va a tutti i candidati al consiglio comunale, al candidato sindaco Gioacchino Comparato e alla squadra di assessori designati”. Ecco i candidati al consiglio delle liste PD e M5S.

LISTA PD

Andaloro Marco, Bonsignore Romeo, Cammarata Francesca, Castronovo Davide, Cristino Domenico, Cupani Sebastiano, Gigante Maria Grazia, Guttilla Marianna, Imera Marco Cataldo, Lombardo Maurizio Salvatore, Lunetta Clara Enza, Nicosia Claudio William Emmanuele, Quagliano David Gaetano, Sacchiero Manuela Celeste, Tardanico Martina

LISTA M5S

Alù David, Amico Jody, Bella Adriano, Benincasa Luigi, Di Francesco William, Fascianella Pietro, Iacona Marco, Intorre Maria Rosaria, Maira Silvia, Mangione Rosaria, Mangione Giuseppe, Marchese Federica, Naro Cinzia, Pilato Emanuel, Salerno Fabio, Tumminelli Salvatore.