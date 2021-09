Renzi “Il green pass restituisce la libertà, assurdo essere contrari”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Green Pass restituisce la libertà, contro la libertà è il covid, un fatto epocale che ha messo in ginocchio il mondo. Per uscirne ci sono tre modi, il primo sono vaccini e grazie a Figliuolo abbiamo accelerato, il secondo sono i farmaci antivirali che stanno arrivando ma ci vorrà ancora tempo e il terzo è un meccanismo che permetta di non tornare in lockdown. Io sul balcone a cantare in zona rossa non ci voglio tornare. Essere contro il Green Pass è scelta assurda, la Lega ha una dinamica interna che non capisco e non mi aspettavo, facciano quel che credono, il Governo va avanti e l’Italia con il Green Pass riparte”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Radio24.

“Da quando c’è Draghi c’è molta più serietà nella politica istituzionale di questo Paese rispetto a quando c’era Conte. Quello del Green Pass è un tema di visibilità per la Lega, credo che la stragrande maggioranza dei suoi elettori siano tutti per il Green Pass”, ha proseguito.

(ITALPRESS).