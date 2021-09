Rassegna stampa. Caltanissetta, rifiuti: balzello pulizia carrellati per gli utenti

Da qualche mese spetta ai singoli condomìni della città di Caltanissetta provvedere alla pulizia periodica dei carrellati ricevuti in dotazione dalla società Dusty per il conferimento differenziato dei rifiuti.

Lo stabilisce un’ordinanza sindacale emanata lo scorso 1 giugno, per cui gli amministratori dei vari condomìni, visto che tale pulizia deve essere effettuata da un’impresa certificata che dispone di mezzi idonei, stanno informando i loro clienti della novità, facendo sapere inoltre che l’impresa presente sul territorio provvista dei requisiti idonei per tale servizio (da ripetere una volta al mese) chiede 8,20 euro più Iva per la pulizia e la sanificazione di ciascun carrellato.

E l’impresa è stata trovata e si è assicurata un servizio che molti cittadini ritengono ingiusto pagare. Non si tratta di grandi cifre, indubbiamente, soprattutto per quegli agglomerati edilizi dove risiedono molte famiglie, ma l’adempimento obbligatorio mensile rischia di diventare una spesa in più per i cittadini, molti dei quali – qualora nei bilanci condominiali non ci siano margini per ricavare il costo in più di questa prestazione dalle quote ordinarie che ciascun condomino versa mensilmente – si stanno già vedendo richiedere dai rispettivi amministratori un balzello extra. Peraltro si tratta di una spesa mai chiesta ai cittadini, considerato che finora alla pulizia dei contenitori dei rifiuti, ha sempre provveduto la ditta che si è aggiudicata il servizio di raccolta della spazzatura