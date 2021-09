Esordio in casa nel ritorno in serie D per la Sancataldese, che in questa seconda giornata ospita al “Mazzola” alle ore 15 il Real Aversa, dopo il prologo casalingo in Coppa Italia contro il Troina. Una Sancataldese che vuole riscattare le due sconfitte per 1-0 dell’ultima settimana, prima in campionato contro il Paternò e poi in Coppa Italia a Licata, seppur con una formazione profondamente rivoluzionata, con tanti giovani in campo e un modulo tattico sperimentale. Non meglio è andato l’inizio di campionato per il Real Aversa, sconfitto in casa per 0-3 dal Santa Maria Cilento.

L’obiettivo principale per entrambe le squadre è ottenere i 3 punti e togliersi immediatamente quello scomodo 0 in classifica. “Cerchiamo di essere obiettivi nei giudizi – sottolinea mister Alessandro Settineri –. Con il Paternò abbiamo fatto una grande partita, dove meritavamo almeno di pareggiare, se non vincere. Abbiamo subito un gol balordo su un nostro errore, con un fallo però grande quanto una casa, e poi abbiamo avuto sempre noi il dominio del gioco. A Licata in Coppa ne abbiamo approfittato per provare un modulo diverso e dare minutaggio a tanti ragazzi. Abbiamo fatto bene ma abbiamo perso”.

“Con il Real Aversa sarà tutta un’altra storia –continua Settineri –in una gara che vogliamo assolutamente vincere. Mi aspetto di vedere la solita Sancataldese con tanto furore, corsa, impegno e mi aspetto l’aiuto della nostra gente, del pubblico. Dobbiamo essere spettacolari, ma voglio una squadra più cinica, più cattiva. La serie D è un’altra cosa rispetto all’Eccellenza, già lo abbiamo visto a nostre spese. Siamo giovani, dobbiamo sfruttare la nostra forza, quindi giocare con spensieratezza, voglia, divertendoci e facendo il nostro gioco. Il Real Aversa è una buonissima squadra, lo 0-3 di domenica non è veritiero, perché pur giocando con una squadra forte, in 11 contro 11 erano alla pari, poi l’inferiorità numerica ha fatto la differenza”.

Sancataldese con problemi di formazione. Velardi è squalificato per un turno dopo l’espulsione di Paternò, Gangitano è ancora out per lo strappo al polpaccio, Simic ha cominciato ad allenarsi in settimana dopo 1 mese di stop, Calabrese si è allenato solo venerdì e nella rifinitura di ieri, Porcaro dopo Licata non era al meglio.

Problemi di transfer risolti e ora sono disponibili l’olandese Jansen e Simic. Probabile formazione: La Cagnina, Salvo, Neri, Porcaro, Jansen, Kouame, Calabrese, Cess, Veneroso, Tuccio, Manfrè. La gara (con la tribuna ospite aperta) sarà diretta da Mattia Drigo di Portogruaro, assistito da Leonardi di Ostia e Gookooluk di Civitavecchia. (Foto by pagina facebook Sancataldese calcio official)