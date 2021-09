BOMPENSIERE -In collaborazione con la SEA, il comune ha provveduto alla pulizia straordinaria dell’abitato con la macchina spazzatrice. “Abbiamo attivato, senza alcun costo aggiuntivo per i cittadini, questo nuovo servizio, ha chiarito il sindaco Virciglio, per aumentare l’ordine e la pulizia delle strade interne. Le vie non raggiungibili con la macchina sono state e saranno spazzate manualmente.