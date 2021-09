Nuove adesioni a Forza Italia in provincia di Caltanissetta

Marisa Montalto Monella, già assessore comunale, aderisce a Forza Italia. L’annuncio è stato dato dalla Senatrice Urania Giulia Papatheu che sta lavorando anche sull’inserimento di nuove risorse umane nella squadra di Gianfranco Miccichè, attuale coordinatore regionale di Forza Italia e Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana.

“La maturata esperienza di amministratrice del Comune di Sutera per un periodo di 9 anni – afferma Montalto – mi ha insegnato che l’azione politica deve essere esercitata con spirito di servizio e finalizzata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Con l’adesione a Forza Italia manifesto la voglia di continuare ad impegnarmi per il prossimo, consapevole delle difficoltà che questo periodo storico ci sta costringendo a vivere”.

“Forza Italia guarda – dice la senatrice Papatheu – alle competenze di giovani amministratori che hanno voglia di impegnarsi per il proprio territorio. La dottoressa Montalto oltre ad essere una storica dell’Arte ha anche un Master in economia e management dei beni culturali e potrà essere utile nell’intraprendere azioni volte alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico regionale”.

“Sono contento di questo ulteriore ingresso – dichiara il coordinatore provinciale Michele Mancuso – in una cittadina dove siamo presenti a sostegno dell’amministrazione e dove le forze giovani e capaci, rappresentano una grande opportunità“.

Il Presidente Gianfranco Miccichè accoglie con entusiasmo il nuovo ingresso nel partito sottolineando come “Forza Italia sia diventata sempre più attrattiva per i giovani amministratori che hanno voglia di spendersi per il bene della Sicilia”.