Mussomeli, conclusi gli eventi dell’ “estate mussomelese 2021”, in tempo di pandemia.

MUSSOMELI – Puntuale è pervenuta l’informativa del sindaco Catania, proprio a conclusione della programmazione svolta per l’estate mussomelese 202, in tempo di pandemia, durante la quale sono scesi in campo diversi soggetti che hanno collaborato per la loro realizzazione, attenndosi allew norme vigenti al riguardo. Xosì scriva il primo cittadino Catania: “Con gli ultimi due eventi in calendario della mattinata domnicale si chiude l’edizione di quest’anno della “Estate Mussomelese 2021”. Una edizione riconoscibile per la presenza di eventi di carattere ludico, sportivo, culturale, formativo ed economico. Come amministrazione, malgrado il covid abbia complicato ogni aspetto organizzativo, abbiamo voluto a tutti i costi portare avanti il calendario di eventi perché siamo fortemente convinti che occorre riappropriarsi lentamente della propria quotidianità e che bisogna guardare a questa pandemia non solo per le problematiche sanitarie che porta con sé, ma anche per le rinunce relazionali che ha imposto e che vanno a tutti i costi superate” “Malgrado qualche cassandra – continua la nota di Catania – questi eventi, organizzati e realizzati nel pieno rispetto della normativa nazionale e delle disposizioni prefettizie anticovd, non hanno prodotto nessun problema sul piano epidemiologico (14 positivi erano presenti a inizio calendario eventi e 14 positivi sono presenti a fine calendario eventi) . Di questo voglio ringraziare prima di tutto l’associazione proloco e tutti i suoi volontari, la Croce Rossa e le altre associazioni di volontariato impegnate in diversi eventi (Fratres e Cisom), ma sopratutto voglio ringraziare voi cari concittadini che avete avuto pieno rispetto delle regole previste ed imposte. Ringrazio, inoltre, il mio instancabile assessore Seby Lo Conte per il suo impegno e tutti gli altri assessori presenti in giunta, ciascuno dei quali – in base alla propria delega e competenza – ha fornito un prezioso supporto alla buona riuscita del calendario di eventi. Ringrazio anche gli sponsor privati che hanno dato, come fanno ormai da diversi anni, la propria collaborazione e Manlio Messina, Assessore Regionale allo Sport, Spettacolo e Turismo. L’augurio e l’auspicio è che il prossimo anno si possa ritornare tutti insieme a partecipare ad eventi in piazza ed in piena libertà. Grazie ancora ed alla prossima estate”. Dunque, anche l’estate mussomelese 2021 va in archivio, con l’auspicio di tutti un sollecito ritorno alla normalità come era prima.