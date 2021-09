Misericordia Mussomeli: entro 30 settembre presentazione candidature per rinnovo cariche sociali

MUSSOMELI –Scade il prossimo 30 settembre la presentazione della propria candidatura per il rinnovo delle cariche sociali della Misericordia (Consiglio Magistrato, Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri) che deve avvenire entro le ore 12, appunto del 30 settembre 2021. Va ricordato che la candidatura è aperta a tutti, purché in regola con le norme statutarie del sodalizio. Il modulo per le candidature può essere scaricato facendo riferimento al sito www.misericordiamussomeli.it