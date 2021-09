Messa, non serve il Green pass per partecipare alla funzione religiosa

Distanziamento, mascherina obbligatoria e igienizzazione delle mani: restano invariate le regole anti-Covid per partecipare alla messa, che da un anno e mezzo è comunque priva di alcuni gesti liturgici che sarebbero vettori di contagio, dallo scambio della pace all’acqua santa, fino agli ingressi contingentati. In ogni caso, niente novità sul fronte Green pass: a messa non servirà il certificato verde, e neanche per le processioni.

La Conferenza episcopale italiana si è mossa comunque in anticipo, rispetto al nuovo provvedimento del governo, e una decina di giorni fa, in coincidenza con l’apertura dell’anno pastorale, ha dato indicazione a tutti i vescovi a sollecitare i fedeli a vaccinarsi, con un invito particolare per gli operatori, sacerdoti in primis, ma anche catechisti, cantori, volontari a vario titolo.