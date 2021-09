Italia, calci e pugni a bimbi: “ti taglio la testa…beduini”, interdetta maestra asilo

Una maestra di 59 anni di una scuola dell’infanzia nel monzese e’ stata interdetta per un anno dall’esercizio della professione. Per lei l’accusa di aver maltrattato i suoi alunni, 17 bambini di eta’ 3-5 anni, di cui uno con disabilita’. I carabinieri della Compagnia di MONZA hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sui metodi “sospetti” dell’indagata, installando telecamere e microfoni all’interno della classe, raccogliendo, in due mesi di accertamenti, un quadro indiziario completo che, consegnato alla Procura, ha consentito all’ Autorita’ giudiziaria di emettere un provvedimento cautelare.

Dalle intercettazioni ambientali e’ emerso come la maestra, in modo abituale, aggredisse i bambini con calci, schiaffi, trascinamenti di peso, associate a imprecazioni e insulti (“ti stacco la testa, ti taglio le mani, oca, beduini”). La misura e’ stata notificata nei giorni scorsi