Incidente sul lavoro nel fiorentino, muore un palermitano

E’ morto, in un incidente sul lavoro, in un’azienda che si occupa della produzione di moquette a Campi Bisenzio (Firenze), un operaio palermitano di 48 anni, Giuseppe Siino.

L’incidente è accaduto ieri poco dopo le 21 e, secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso la vita sotto un macchinario, forse un rullo. Poco dopo l’incidente è scattata subito la chiamata al 118 ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e gli

ispettori dell’Asl del Dipartimento prevenzione sul lavoro per ricostruire le dinamiche dell’episodio.

(ITALPRESS).