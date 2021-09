Inail, aperto a Palermo un nuovo punto di assistenza per disabili gravi

PALERMO (ITALPRESS) – L’Inail rafforza la sua presenza sul territorio siciliano e la vicinanza agli infortunati sul lavoro aprendo a Palermo il nuovo Punto di assistenza del Centro Protesi di Vigorso di Budruio, struttura di eccellenza nel campo della protesica e della riabilitazione creata dall’Inail (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) nel 1961. Un innovativo laboratorio creato per rispondere in modo concreto alle esigenze dei propri infortunati, con tanto di unità mobile per andare a domicilio del paziente. L’inaugurazione odierna arriva dopo una lunga sperimentazione su 94 infortunati, di cui 64 in assistenza domiciliare. All’interno del centro, situato in via dei Cantieri 120, anche un’officina che permette di creare appositi ausili per gli infortunati o sportivi paralimpici, come avvenuto in cassazione delle Olimpiadi di Tokyo2020.

“Il nuovo Punto di Assistenza di Palermo del Centro Protesi Inail che si va ad aggiungere a quelli già operativi a Torino, Venezia, Milano, Roma, Bari, Napoli e alle filiali di Roma e Lamezia Terme, rappresenta un prezioso riferimento per i nostri assistiti sul territorio siciliano – ha dichiarato il Presidente Inail, Franco Bettoni -. Vogliamo in questo modo dimostrare loro la nostra vicinanza, dando concretezza ed effettività all’esigenza di prossimità. Saremo in grado di fornire consulenza specialistica di alta qualità ai nostri utenti che così non dovranno affrontare spostamenti verso la sede principale di Vigorso di Budrio. L’inaugurazione di oggi conferma, dunque, l’evoluzione dell’attuazione del progetto di capillarizzazione attuato dal Centro Protesi di Budrio che intendiamo proseguire nel tempo”.

A tagliare il nastro Clara Puleo e Filippo Lo Bue che hanno raccontato la propria storia personale e il proprio rapporto con l’Inail, hanno ribadito l’importanza di un servizio di prossimità. Il team di lavoro che segue l’assistito è composto dal medico, dal tecnico ortopedico, dall’infermiere e dall’assistente sociale e opera in stretta sinergia con l’Area Ausili del Centro Inail di Budrio, integrandosi inoltre nel percorso di presa in carico del lavoratore gravemente infortunato curato dalle equipe multidisciplinari Inail della Sicilia. “Ringrazio l’Inail per questo nuovo servizio che ribadisce l’impegno su temi importanti come la riabilitazione oltre che naturalmente sulla prevenzione e sulla sicurezza – ha affermato Giuseppe Forlani Prefetto della città di Palermo -. Temi quanto mai attuali per cui è necessario che tutte le Istituzioni collaborino e facciano rete”.

Sull’importanza della ricerca e della tecnologia in riabilitazione si è espressa Daniela Baglieri, Assessore regionale all’energia, mentre si è focalizzata sul ruolo del servizio di prossimità e sulla connessione tra servizi disponibili, l’Assessore alla cittadinanza solidale di Palermo, Maria Mantegna.

