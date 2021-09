In Sicilia 684 casi di Covid e 24 decessi, ricoveri in calo

PALERMO (ITALPRESS) – Sicilia prima in Italia per nuovi casi Covid ma i numeri sono decisamente inferiori a quelli registrati nelle settimane precedenti. Oggi, secondo i dati del ministero della Salute, i casi segnalati sono 684, in incremento rispetto ai 618 di ieri, questo però a fronte di quasi il doppio dei tamponi processati, 21.800: pertanto, il tasso di positività cala al 3,13%. Triplicati i decessi, 24 (+16). Ma su questo numero la Regione siciliana comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti 4 ieri, 10 domenica, 6 l’11 settembre, 2 il 10 e 2 il 7 settembre. I guariti sono 1.170, in discesa gli attualmente positivi di 510 toccando il numero complessivo di 25.504. In flessione i ricoveri nei reparti ordinari, 772 (-20), 99 i pazienti in terapia intensiva (-4) con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 24.633 persone.

