Il Comune di Mussomeli presente nel volume Primo Rapporto sul turismo delle radici in Italia

MUSSOMELI – E’ uscito nei giorni scorsi il volume riguardante il turismo delle radici, redatto e curato dalla Dott. Sonia Ferrari docente presso l’università della Calabria che si occupa di marketing sul turismo e dalla Dott. Tiziana Nicotera consulente marketing e comunicazione, una delle maggiori esperti sul turismo delle radici in Italia facente parte del CIM (Confederazione Italiani nel mondo ) con sede a Roma, con il patrocinio dell’Università della Calabria ,Ministero Affari Esteri e la casa editrice dell’Università Bocconi Egea . Diceva ieri Mario Gero Taibi, responsabile regionale del Dipartimento turismo Aics, “ nei mesi scorsi sono stato contattato dalla Dott. Nicotera dove stiamo iniziando delle collaborazioni su progetti per il rilancio del turismo delle radici Calabria e Sicilia, chiedendomi di inserire un Comune della Sicilia Occidentale , ho scelto il nostro Comune ricco di storie e tradizioni , ma anche caratterizzato da una emigrazione purtroppo alta. Nel volume per la parte riguardante il nostro borgo, è stato trattato la vocazione turistica, il patrimonio materiale ed immateriale, il Castello Manfredonico, il Santuario Diocesano Maria SS dei Miracoli, la via degli Oratori che grazie ai superiori delle Confraternite sta iniziando un percorso religioso e culturale, le chiese le tradizioni eventi e feste, financo il progetto case a un euro, descrivendo le strutture ricettive che sono alla base della promozione dei territori. Non solo aspettiamo, anche le delibere di giunta del Comune di Mussomeli ma anche dei Comuni del Vallone Campofranco, Milena, Villalba , e altri che hanno dato disponibilità per far divenire questi comuni Borghi Aics, per importanti progetti sull’ ambiente ,turismo ,sport . Nei prossimi mesi verrà organizzato, grazie AICS Prov di Agrigento al suo Presidente Giuseppe Petix e al responsabile dipartimento turismo aics Prov Agrigento il giornalista Gaetano Ravanà, nella città dei Templi, un importante Convegno sul turismo delle radici con la presenza dei responsabili Nazionali dell’ Ass.Borghi D’Iitalia Aics e di importanti tour operator , nell’ occasione avremo il piacere di presentare il Volume sul turismo delle radici con la presenza della Dott. Nicotera a cui va il mio personale ringraziamento per l’amore per il territorio, la professionalità e l’impegno profuso” .