Fondo sviluppo e Coesione 2021/2027, Mancuso (FI): “Autorizzata l’anticipazione di oltre 12,5 milioni per la provincia nissena”

“Con delibera di Giunta ieri è stata autorizzata l’anticipazione delle risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027. Per l’ex provincia di Caltanissetta saranno destinati oltre 12,5 milioni di euro per finanziare progetti già approvati. Nell’ordine si tratta del Comune di Milena, che potrà beneficiare della riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza dell’Immacolata Vulgo San Giuseppe (€ 465.000,00), oltre ai lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle opere di urbanizzazione del centro (€ 765.000,00).

Il Comune di Niscemi potrà eseguire i lavori di adeguamento dell’attuale Ufficio Tecnico da adibire a Commissariato di P.S. (€ 2.100.000,00). Il Comune di Villalba potrà realizzazione l’impianto di illuminazione comunale (€ 900.000,00). A Gela è stato finanziato il progetto “Una via tre piazze”, ovvero per la sistemazione di Piazza Umberto, Piazza Martiri della Libertà, piazza San Francesco, corso Vittorio Emanuele, via Trieste, via G.N. Bresmes (€ 8.328.603,32). Ricordo inoltre che sono già stati drecretati anche finanziamenti per gli impianti sportivi di Serradifalco. Villalba e per la piazza di Resuttano. La perseveranza paga sempre, a dimostrazione che senza cercare stucchevoli polemiche, laddove esistono i progetti esecutivi i risultati si raggiungono. Questo è il modo in cui sta lavorando l’attuale maggioranza di governo, per fornire risposte certe a quanto chiede il territorio, il resto sono chiacchiere”. Lo afferma il deputato di Forza Italia all’Ars, Michele Mancuso.