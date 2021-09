Ferita con arma da fuoco 24enne nel nisseno, aggressori in sella a scooter

Una ragazza di 24 anni e’ stata ferita questa sera a Gela dal proiettile sparato da un’arma da fuoco mentre si trovava alla guida di una Fiat Panda in compagnia di un’amica. Il ferimento sarebbe avvenuto nella zona della stazione ferroviaria ad est del centro abitato. La ventiquattrenne ha raccontato che, nel tentativo di sfuggire ai suoi aggressori in sella a uno scooter, ha accelerato tentando di raggiungere l’ospedale ma lungo il tragitto ha avuto uno scontro frontale. All’automobilista la vittima ha chiesto di essere accompagnata in ospedale, ma l’uomo ha chiamato il 118 e poco dopo sono intervenuti anche i militari della Guardia di Finanza. La ferita al braccio riportata dalla ventiquattrenne e’ lieve ed i chirurghi stanno verificando se all’interno del braccio sia rimasto il bossolo. Indagini sono state avviate per risalire all’identita’ di chi ha sparato e alle ragioni del ferimento.