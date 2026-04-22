Contraffazione, sequestrati oltre 62.000 prodotti nel Catanese

I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno sequestrato oltre 62.000 prodotti. In particolare l’intervento delle Fiamme Gialle ha riguardato un deposito nel comune di Misterbianco, dove c’erano oltre cinquanta scatoloni contenenti accessori d’abbigliamento, inclusi orologi e portafogli, recanti marchi di note griffe del lusso. Negli imballaggi sono stati anche trovati migliaia di giocattoli recanti i marchi contraffatti di noti brand ricercati dai piu’ giovani e oltre 15 mila pezzi tra accessori e carte. Il titolare della ditta individuale e’ stato deferito alla locale autorita’ giudiziaria per i reati di “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” e ricettazione. (AGI)