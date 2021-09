Covid, in Sicilia 553 nuovi casi ma calano ancora i ricoveri

ROMA (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi – secondo la lettura dei dati forniti dal ministero della Salute – sono 553, più del doppio rispetto ai 227 di ieri, a fronte però di un numero decisamente superiore di tamponi processati, 20.351 e che determina un tasso di positività che sale al 2,71%. Crescono i decessi, 13 (+6). Numero dei morti risultato di un riconteggio dei decessi avvenuti anche nei giorni scorsi: 3 il 26 settembre, 5 il 25, 3 il 24, 1 il 23 e 1 il 22 settembre. Si registrano 776 guariti, il numero degli attualmente positivi è in discesa di 236 attestandosi a 16.597. In Sicilia, in linea con il dato nazionale, si registra un decremento dei ricoveri: nei reparti ordinari si trovano 526 pazienti in flessione di 17, nelle terapie intensive sono invece 70 (-2) con

2 nuovi ingressi. Infine in isolamento domiciliare ci sono 16.001 pazienti.

(ITALPRESS).