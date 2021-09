Conte, lockdown: “Disobbedienza collettiva, sarebbe stata terribile”

“Una disobbedienza collettiva sarebbe stata terribile”. Cosi’ il leder del M5s, Giuseppe Conte, ha raccontato il suo principale timore quando in veste di presidente del Consiglio l’anno scorso prese i provvedimenti per il lockdown per la pandemia di Covid. “La sfida e’ stata terribile. Una misura del genere ricorda i tempi bellici, e’ stata molto dura, fra compatibilita’ costituzionali, problemi pratici, logistici – ha detto, ospite di Mattino Cinque su Canale 5 -. Pero’ non ho avuto dubbi, ho ragionato con i ministri, li ho invitati a considerare tutto, anche il disagio sociale. E quando abbiamo predisposto le misure non sapevamo se le persone l’avrebbero rispettata. Una disobbedienza collettiva sarebbe stata terribile. Pero’ ero convinto, determinato e con la coscienza a posto, era la misura giusta in quel momento”.