Campofranco, lavori di rifacimento del corso principale Via Vitt. Emanuele

CAMPOFRANCO – Lo comunica il primo cittadino. Sono stati firmati nella stanza del Sindaco, i verbali di consegna dei lavori rifacimento del primo tratto di Via Vitt. Emanuele, il corso principale di Campofranco reso praticamente percorribile con estremo disagio da parte degli automobilisti e pedoni a causa di diverse “malformazioni” sotto la pavimentazione e lo stesso manto stradale in cui insistono avvallamenti e rappezzi datati nel tempo. Alla presenza della ditta aggiudicataria dei lavori, del progettista e direttore dei lavori ing. Sola e del Responsabile dell’area Tecnica ing. Di Giuseppe, è stato programmato l’intervento per un importo di € 100.000,00 come da finanziamento da parte del Governo nazionale. I lavori avranno la durata, come da disciplinare, di 75 giorni dalla consegna. Già da oggi la ditta ha provveduto a chiudere il tratto e, di conseguenza, la viabilità seguirà dei cambiamenti che non porteranno grossi disagi alla circolazione, basta solo un po’ di comprensione e di osservanza delle regole: la via Arena sarà a doppio senso per dare modo alla parte “bassa” del paese di avere uno sfogo stradario verso l’uscita e nella via Spoto (traverso di Via Umberto) sarà invertito il senso di marcia.