Campofranco. Covid. Continua la discesa della linea di positività.

CAMPOFRANCO. Continua la sua discesa la linea delle positività da covid-19 presente a Campofranco a seguito di tante negativizzazioni e alla non comparsa di nuovi positivi negli ultimi giorni.

Alle 13 di oggi la situazione aggiornata vede 21 positivi in isolamento domiciliare, 2 positivi ricoverati in ospedale, 3 contatti in isolamento domiciliare, 65 negativizzati da stato positivo e 3 deceduti.

Per quanto riguarda le vaccinazioni il sindaco ha reso noto che il prossimo 14 settembre ci sarà un nuovo open day a Campofranco. Nell’ultimo open day vaccinale ci sono state 230 persone che si sono vaccinate di cui 90 con la prima dose e 140 con la seconda dose.

Martedì prossimo 14 settembre dalle ore 15,00 alle 19,30 al palasport Giovanni Paolo II a Campofranco, ci sarà ancora una giornata dedicata alla vaccinazione. Chi vuole aderire, può prenotarsi al presidio ospedaliero di Campofranco (“ospedaletto”) personalmente o chiamando il numero 0934 999437. La prenotazione è necessaria sia per chi deve fare la prima dose che la seconda, per poter comunicare all’ASP il numero dei vaccinanti, se prima dose o seconda e la tipologia di vaccino di prima dose.

La possibilità di vaccinarsi è data anche ai cittadini di altri paesi e anche chi verrà senza che abbia potuto prenotarsi, potrà comunque usufruire della vaccinazione.