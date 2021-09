Campofranco. Ancora una grande impresa di Federico Mancarella, secondo ai mondiali paralimpici di canoa a Copenaghen.

CAMPOFRANCO. Fresco di medaglia di bronzo alle paraolimpiadi di Tokio di pochi giorni fa, Federico Mancarella continua a raccogliere traguardi mondiali con la sua canoa.

Stavolta è medaglia d’argento ai mondiali di Copenaghen in Danimarca, dove in tarda mattinata di oggi ha ceduto ancora per una questione di millesimi all’ucraino Mykola Syniuk che anche alle parolimpiadi giapponesi era arrivato davanti a Federico per 71 millesimi di secondo, praticamente otto centimetri.

E’ stata una gara fotocopia di quella delle paraolimpiadi, con Federico che parte come sempre carico di forza mentale e fisica e che subito si piazza in testa lasciando gli altri avversari a debita distanza. Ma non l’ucraino che, proprio sulla linea del traguardo, ha dato il colpo vincente . Ancora un altro ottimo risultato mondiale per Federico Mancarella, cittadino onorario di Campofranco, e ormai ai primi posti da diversi anni nel panorama sportivo mondiale.

Il sindaco Rino Pitanza commentando questa ennesima grande impresa di Federico, ha sottolineato: “Abbiamo seguito insieme a papà Calogero la gara in TV, lui a Bologna e io a Campofranco, e alla fine gioia e rammarico si sono mischiati, stavolta si era convinti che si potesse salire sul podio più alto, ma alla fine va bene così: Federico vince ancora, vince contro le avversità, Federico è ormai diventato un uomo che fa dello sport un veicolo di crescita fisica, mentale e soprattutto veicola il messaggio che “volendo, si può”. Basta essere pronti, sempre”.