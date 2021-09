Caltanissetta, Pietrarossa Bellini Music Festival: a Santa Maria degli Angeli l’eufonista Bastien Baumet

Si terrà a Caltanissetta il 15 settembre alle ore 19:30 presso l’Atrio di Santa Maria degli Angeli, il Concerto del “Bellini Low Brass” con la partecipazione dell’ Eufonista Bastien Baumet, iniziativa resa possibile grazie al Partenariato con la Soprintendenza BB.CC. ed AA. di Caltanissetta, diretta dal Soprintendente Arch. Daniela Vullo.

Nato in una famiglia di musicisti, nel sud della Francia, Bastien Baumet era molto giovane quando è stato sedotto dall’eufonio, strumento ancora troppo poco conosciuto. Ha tenuto numerosi concerti sia da solista che in formazioni cameristiche nelle sale e nei teatri più prestigiosi del mondo, ha registrato diversi CD, e tiene masterclass presso conservatori e accademie.

Il suo obiettivo è quello di condividere la sua passione per questo strumento in modo che sia conosciuto da un pubblico sempre più vasto.

Attualmente Bastien Baumet è Componente della “Paris Brass Band” nonché Docente al Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon.

“Ritorno in Sicilia con immenso piacere” dice Bastien Baumet – “dove trovo una splendida accoglienza ed un calore umano sorprendente, sarà una Masterclass all’insegna dello studio e del confronto. Il concerto del Bellini low ensemble coinvolgerà anche gli studenti della Masterclass e vedrà la mia partecipazione in veste di solista e di direttore in un programma che prevede brani trascritti per l’ ensemble, di Rossini, Mascagni, Bizet, Morriconi, Williams nonché Queen suite, Star Wars Medley.”

Precederà alle ore 18:00, presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario il concerto degli studenti della classe di canto del Bellini della Prof.ssa Letizia Colajanni “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.