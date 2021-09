Avviati adempimenti per 3° congresso Federazione Pensionati CISL Agrigento Caltanissetta Enna

CALTANISSETTA – Alcuni giorni fa esattamente il 13 settembre 2021 si è riunito, in videoconferenza, il Consiglio Generale della FNP CISL Agrigento Caltanissetta Enna per avviare il percorso congressuale. Il 3° Congresso della Federazione Pensionati CISL di Agrigento Caltanissetta Enna si terrà il 10 dicembre 2021 presso la sala delle conferenze dell’Hotel Garden di Pergusa-Enna. Parteciperanno al Congresso i delegati eletti, nelle assemblee precongressuali dai pensionati, iscritti alla FNP CISL nelle sedi comunali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le assemblee precongressuali avranno inizio il 28 settembre e si completeranno entro il 19 novembre 2021. Va precisato che durante le assemblee saranno discussi i temi che la CISL e la FNP Nazionale stanno portando avanti con il Governo: situazione pandemica, vaccinazione, riforma previdenziale per dare la possibilità di andare in pensione a partire dai 62 anni di età, con 41 anni di contributi a prescindere dall’età; il riconoscimento pensionistico della diversa gravosità dei lavori, del lavoro di cura delle donne e dei disoccupati, l’introduzione di una pensione di garanzia dei più giovani e per chi svolge lavori poveri e discontinui; la tutela del potere di acquisto delle pensioni, la separazione tra Assistenza e Previdenza. La Federazione dei Pensionati mette in primo piano l’esigenza di rafforzare la sanità pubblica come diritto alla salute investendo soprattutto sulla medicina territoriale e di prossimità, che in questo periodo di pandemia da Covid 19 si è dimostrata quasi totalmente assente; la necessità di una Legge Quadro sulla non autosufficienza. Rilancia l’azione nei confronti delle istituzioni, per l’eliminazione delle lunghe liste di attesa che penalizzano fortemente gli utenti.