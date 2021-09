Attivarcinsieme. San Cataldo – Elezioni Comunali 2021: confronto tra i candidati sindaco in diretta streaming il 23 settembre.

SAN CATALDO. “Il confronto – dibattito tra i candidati sindaco” è il titolo del format che giovedì 23 settembre alle 18,30 andrà in diretta streaming sui social e sul web; un’iniziativa promossa dall’associazione Attivarcinsieme APS, da anni attiva sul territorio sancataldese, in vista delle prossime elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre.

Una vera e propria sfida, probabilmente l’unica, tra i 7 candidati in corsa per palazzo delle Spighe che hanno sposato l’iniziativa e saranno protagonisti: Gioacchino Comparato, Luigi Cuba, Valerio Ferrara, Michele Intilla, Giampiero Modaffari, Giuseppe Scarantino e Claudio Vassallo.

Domande dirette, risposte chiare e tempi contingentati sono alcune delle regole dell’evento online in cui verranno affrontati diversi temi, tra cui: dissesto finanziario e legalità, rifiuti e ambiente, centro storico e spazi comuni, servizi sociali e terzo settore, turismo e beni culturali. Agli spettatori da casa sarà permessa l’interazione con la diretta, attraverso i commenti su facebook e chi vorrà potrà contribuire a decretare, tramite un apposito sondaggio, il vincitore tra i competitors al dibattito. Un servizio pubblico realizzato con il supporto di professionisti del mondo della comunicazione, rivolto a sensibilizzare la cittadinanza e gli aventi diritto al voto, sui temi che riguardano la città e la politica dei prossimi anni della futura amministrazione, fornendo loro un valido strumento di confronto per sviluppare un voto consapevole.

“L’associazione dal 2007 attiva sul territorio, è sempre stata in prima linea al fianco della cittadinanza, promuovendo socialità e cultura. Come è noto, Attivarcinsieme con i propri valori e ideali politici, è sempre stata distaccata dalle competizioni elettorali e dai vari schieramenti – dichiara la Presidentessa Claudia Cammarata – aggiungendo: anche in questa occasione siamo pronti a rinnovare il nostro impegno civile e morale, come sei anni fa, con imparzialità, a servizio della cittadinanza e in favore della Democrazia, per noi massima espressione di Libertà.”

“IL CONFRONTO – dibattito tra candidati sindaco” sarà disponibile sulla pagina Facebook di Attivarcinsieme (fb.com/arcisancataldo) e sul sito attivarcinsieme.it.