Sicilia, Assessore Messina contrario al Green Pass. PD ne chiede le dimissioni

“Manlio Messina, assessore regionale al Turismo siciliano, nel momento in cui la Sicilia e’ prima per contagi e si prevede il suo passaggio alla zona gialla gia’ dal 16 di agosto, prende posizione – sulla sua pagina Facebook – contro il green pass. E’ una opinione legittima, ma da privato cittadino e prima di tale esternazione, Manlio Messina avrebbe dovuto lasciare la sua carica istituzionale, ossia dare le dimissioni immediate, che e’ quello che oggi chiediamo”.

Lo dichiara il deputato del Pd, Santi Cappellani.

“Chiediamo anche – ha aggiunto Cappellani – al presidente Nello Musumeci se intenda davvero continuare a tenere un assessore che, evidentemente, non sa che il turismo estivo in Sicilia si protrae fino a ottobre inoltrato ed al posto di lavorare per evitare la prossima zona gialla fa campagna elettorale su mandato della sua “capa” Giorgia Meloni sulla pelle dei siciliani e dell’economia dell’isola.

Chiediamo altresi’ un intervento pubblico di Gianfranco Micciche’ sull’opportunita’ di tenere ancora Manlio Messina nella sua carica di assessore al Turismo, conoscendo il pensiero favorevole al green pass di Silvio Berlusconi.

La Sicilia versa al momento in una situazione gravissima e per contagi e per l’innalzamento delle ospedalizzazioni. La dichiarazione di Manlio Messina e’ un “caso” che esige immediate risposte”.