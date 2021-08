Musumeci risponde a Lamorgese: “Va dichiarata l’emergenza migranti”

“Secondo il ministro Lamorgese in Sicilia non c’è emergenza perché i migranti che arrivano vengono trasferiti dall’Isola, dopo la quarantena fatta su quelle navi che – va ricordato – lo scorso anno proprio io ho proposto di approntare.

A differenza del ministro, continuo a ritenere necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza, perché la condizione è questa. Non per una mia suggestione, ma per il numero complessivo dei migranti sbarcati, per la condizione sanitaria determinata dal Covid19, per la gestione pre e post quarantena degli arrivi, per l’impatto che esercita sul tessuto socio-economico.

Dichiarare lo stato di emergenza non è una richiesta ideologica o improntata a uno scontro tra Stato e Regione (oggi più che mai dannosa). Vuol dire semplicemente prendere atto della realtà e provare a dare un segnale forte, soprattutto a quel sistema di istituzioni comunitarie che non riesce e non vuole affrontare in modo compatto e autorevole il rapporto con il Sud del mondo.

Fingendo di non capire che di quel Sud la Sicilia è la porta”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in risposta al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.