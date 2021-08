FoodBus, il sogno di due giovani sancataldesi che, vincendo distanze e lockdown, è diventato realtà.

FoodBus è il sogno di due grandi amici sancataldesi, Giorgio e Luca, che hanno deciso di dar vita al proprio progetto imprenditoriale nel 2020, l’anno più complicato dal secondo dopo guerra. Oggi, un anno dopo, il sogno è diventato realtà.

Dopo una ricca formazione sul campo, esperienze uniche e anni trascorsi a lavorare all’estero – tra Ginevra e Stoccolma – i due hanno fatto una scelta coraggiosa: tornare nella loro terra, la Sicilia, riempire uno zaino di idee e tradizioni culinarie e partire su un autobus inglese a due piani, rosso fiammante.

Racconta Giorgio: “Era fortissima la voglia di mettere il primo mattoncino del nostro progetto tutto siciliano, eravamo desiderosi di riscatto e di avere finalmente qualcosa di nostro tra le mani. Certo non ci aspettavamo di essere costretti a bloccarci subito, a causa dell’inizio del lockdown e tanti altri piccoli e grandi ostacoli dovuti all’incertezza di questo anno così difficile e particolare.”

“La lunga attesa e i lavori completamente fermi per la costruzione del mezzo non hanno certo aiutato.” – continua Luca. “Passavano i mesi ma non ci è mancato il coraggio e la pazienza. Abbiamo aspettato e, quando è stato possibile, siamo subito andati a Torino per seguire i lavori della costruzione di FoodBus.

Iniziano le riunioni, si delinea qualcosa all’orizzonte e, a marzo del 2021, capiamo che l’estate seguente sarebbe stata la nostra. E non ci siamo sbagliati.”

L’idea di FoodBus è quella di proporre una ristorazione itinerante, unita a street food d’eccellenza, per mezzo di un autobus inglese a due piani in cui sono presenti un’attrezzata ed efficiente cucina al primo piano e, al secondo, un’elegante e moderna sala panoramica con 22 posti a sedere.

Continua Giorgio – “Da pochissimi giorni abbiamo cominciato il nostro viaggio con prima tappa a Rimini dove rimarremo per qualche settimana. Siamo orgogliosi di proporre soltanto materie prime di qualità, prodotti gustosi e sicuri combinati ad esperienze uniche ed originali. Non solo cucina siciliana ma molto di più. Anche se è dalla nostra Sicilia che parte tutto.”

Aggiunge Luca – “Non abbiamo e non avremo mai un menù fisso perché questo cambierà in funzione del luogo in cui ci troveremo, le sue tradizioni culinarie e la stagionalità degli ingredienti. Ci potrete trovare presso i più grandi eventi nazionali e non, oltre che semplicemente per strada, vista mare o vista montagna e su FoodBus sarà anche possibile organizzare eventi privati e aziendali.”

Giorgio e Luca hanno trent’anni e un grande sogno nel cassetto che oggi prende il nome di FoodBus e…non è più soltanto un sogno. Hanno entrambi una formazione ultra decennale nel settore Food&Beverage; hanno fatto tanta gavetta all’estero ma è dalla Sicilia che vengono ed è lì che hanno lasciato il cuore. Oggi hanno costruito la fantastica opportunità di portare la Sicilia in viaggio attraverso un’offerta unica, un menù originale e prelibatezze selezionate.

FoodBus è libertà e movimento, tradizione ed innovazione. È un progetto con un cuore pulsante siciliano, un cuore sancataldese, di quell’entroterra afoso ma per nulla arido, neanche di idee.