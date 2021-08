Covid in Italia. Casi di contagio in aumento nelle ultime 24 ore. Stabile il tasso di positività.

Nelle ultime 24 ore in Italia il numero delle persone contagiate da Covid è di 7.409. Lo ha reso noto il Ministero della Salute nel suo quotidiano report. Dunque, un incremento di 139 casi rispetto alle 24 ore precedenti. Sono state invece 45 le persone decedute, con un incremento di 15 unità rispetto al giorno precedente. Il numero di morti da quando è scoppiata la pandemia in Italia è salito a 128.379.

Complessivamente in Italia il numero dei tamponi processati è stato di 225.486, con un tasso di positività che resta stabile al 3,3%. Aumentati di 58 unità il numero dei ricoveri in malattie infettive che, attualmente, ammontano a 3.033. Infine, in terapia intensiva si registra un aumento dei ricoveri è di 17 persone; è invece di 369 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.