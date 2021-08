Caltanissetta, PD: “ottima notizia l’insediamento del Presidente del Tribunale a Gela”

“La notizia dell’insediamento del nuovo Presidente del Tribunale a Gela è una notizia molto positiva”. A dichiararlo è Peppe Di Cristina, Segretario Partito Democratico Unione Provinciale Caltanissetta

Avevamo, come Partito Democratico, posto già in precedenza sia in commissione regionale Antimafia e sia al Ministero della Giustizia le nostre perplessità e preoccupazioni circa i ritardi per la nomina.

La nostra città e tutto nostro territorio hanno bisogno di un presidio di legalità e di sicurezza efficiente ed efficace.

Rinnoviamo la nostra stima per i magistrati che in situazioni spesso al limite, anche, considerata la mancanza di personale riescono egregiamente a portare avanti e a garantire il diritto dello Stato. Auguriamo al nuovo Presidente un buon lavoro.

Gela e il territorio hanno bisogno di certezze Istituzionali.