Vaccino, Letta “I parlamentari diano l’esempio”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “La parola chiave è vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. Oggi il costo della non vaccinazione è un costo che il nostro sistema non può permettersi, in termini di vite umane e in termini di costi economici. Più del 95% delle vittime per Covid in questo periodo è di persone non vaccinate. Se non ci rendiamo conto di questo aspetto credo non ci rendiamo conto che stiamo scherzando col fuoco”. Questo l’appello del segretario Pd, Enrico Letta, a margine della Pre-Agorà sulla sostenibilità a Bologna. “E noi diciamo: non si scherza col fuoco, coi vaccini. E che i parlamentari diano l’esempio. Il fatto che ci sono ancora troppi parlamentari che non si sono vaccinati credo sia un pessimo esempio nel nostro Paese”, conclude.

(ITALPRESS).