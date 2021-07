Tribunale di Caltanissetta, migliorare i servizi per il cittadino: team al lavoro per sinergia tra gli uffici

Il Tribunale di Caltanissetta in data 21 luglio ha messo in atto una importante iniziativa volta al miglioramento dei servizi con il cittadino. In tale data si è insediato un team presieduto dal Dirigente amministrativo del Tribunale e composto da tutti i responsabili dei vari uffici compreso il responsabile dell’Ufficio Relazioni con Il Pubblico degli Uffici Giudiziari di Caltanissetta. Il team si prefigge l’obiettivo di lavorare in sinergia tra i vari uffici in un’ottica di team building per sviluppare proposte di innovazione e aggiornamento continuo.

l team lavorerà secondo le più moderne procedure di problem solving ascoltando sia le proposte di miglioramento dell’utenza interna, ma soprattutto l’utenza esterna attraverso il coinvolgimento anche dei cittadini che unitamente rappresentano i Stakeholders (portatori di interesse) a cui l’intero progetto si rivolge. Il Team è stato insediato permanentemente e si riunirà periodicamente attraverso piattaforme informatiche per valutare lo stato di avanzamento riguardo i seguenti macro obiettivi:

innovare;

informare;

rispondere a nuovi diritti;

mettere in relazione amministrazione e cittadini;

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;

far conoscere nuove opportunità;

accelerare la modernizzazione di apparati e servizi;

far dialogare uffici dello stesso ente tra loro.

Le proposte di miglioramento ed innovazione possono essere indirizzate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Uffici Giudiziari di Caltanissetta al seguente indirizzo di posta elettronica: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it