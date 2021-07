A Enna e’ intervenuto anche un Canadair per tentare di spegnere un incendio, divampato in un boschetto, e ora minaccia il cimitero della citta’. Difficile raggiungere la zona per le squadre di terra, vigili del fuoco, protezione civile e forestale, che comunque stanno provando a fronteggiare le fiamme anche con i mezzi tradizionali