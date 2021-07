Sicilia, covid: comitiva di 15 ragazze positiva al rientro in Spagna

Un gruppo di 15 ragazze di due istituti superiori di Rosolini (Siracusa) e’ risultato positivo al Covid19 al rientro da una vacanza in Spagna. Le giovani, nelle settimane scorse, in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, avevano deciso di trascorrere qualche giorno nella penisola iberica. Prima di partire, hanno completato i vaccini e ottenuto il green pass; durante il soggiorno potrebbero essere entrate in contatto con qualcuno positivo al Covid19 e nel volgere di poco tempo hanno contratto il virus.

Non si sarebbero accorte di nulla, probabilmente si sarebbero ammalate in modo asintomatico, fatto sta che, appena messo piede in Italia, sono risultate positive dopo essere state sottoposte ai tamponi. Saranno compiuti degli accertamenti nei laboratori del Policlinico di Catania allo scopo di verificare quale variante abbiano contratto; il gruppo e’ stato posto in isolamento.