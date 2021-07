Riesi, avviati i lavori di sostituzione del collettore fognario

Sono entrati nel vivo a metà settimana i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione del collettore fognario di Viale Don Bosco – nel tratto compreso tra Via Sardegna e Viale Regione Siciliana –nel comune di Riesi.

I lavori sono svolti da Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, nell’ambito di quanto previsto dal Piano degli investimenti 2020-2023 approvato dall’ATO Idrico CL6 (oggi ATI).

Complessivamente l’intervento avrà una durata di circa 30 giorni lavorativi.

In particolare si tratterà di sostituire un tratto di circa 130 metri di collettore con l’impiego di una condotta, in materiale di ultima generazione, del diametro di 80 centimetri. Grazie a questi lavori Caltaqua riuscirà a raddoppiare la capacità del collettore cosa che consentirà di ridurre considerevolmente l’eventuale insorgere di possibili criticità in presenza di eventi meteorici particolarmente severi e intensi.

Per tutta la durata dei lavori, al fine di garantire le più efficaci condizioni di sicurezza, si è reso necessario procedere all’inibizione totale – lungo ambedue i lati della carreggiata interessata dall’intervento in questione – della sosta veicolare e la realizzazione del senso unico per le sole vetture che transitano la Via Don Bosco in direzione di marcia Via Vespri con relativa deviazione del traffico veicolare e pedonale. In tal senso il Comune di Riesi ha emesso apposita ordinanza per disciplinare il traffico veicolare.

A intervento concluso il ripristino del manto stradale nella zona interessata dai lavori sarà effettuato da Caltaqua in collaborazione con il Comune di Riesi.